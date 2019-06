Mitte : Gläserne Manufaktur: Förderantrag ist gestellt

Mitte Der Förderantrag ist eingereicht, die Bewilligung könnte im August oder September erfolgen: Die „Gläserne Manufaktur“ nimmt Formen an.

(flm) Der Förderantrag ist eingereicht, die Bewilligung könnte im August oder September erfolgen: Die „Gläserne Manufaktur“ nimmt Formen an. Carsten Zimmermann, Abteilungsleiter für strategische Planung im Büro des Oberbürgermeisters, stellte das Projekt am Mittwoch in der Bezirksvertretung Mitte vor.