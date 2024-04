St. Lukas Klinik Flüchtlingsunterkunft wird weiter geprüft

Der Vorraum ist beleuchtet. Aus dem Schornstein entweichen Rauchwolken – die Heizung der St. Lukas Klinik an der Schwanenstraße in Ohligs ist weiter in Betrieb. Doch Patienten werden in dem Krankenhaus seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres nicht mehr behandelt, nachdem im Zuge der Insolvenz des Krankenhauses die Türen geschlossen wurden.