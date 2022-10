Politik in Solingen : Flüchtlinge sollen in Jugendherberge in Gräfrath

Solingen Nachdem die Stadt Solingen zuletzt bekannt gegeben hat, angesichts erneut steigender Migrationszahlen das alte Finanzamt an der Goerdelerstraße wieder als Unterkunft nutzen zu wollen, verfolgt die Verwaltung nun das Ziel, weitere Liegenschaften anzumieten.

So sollen unter anderem ein Haus an der Flensburger Straße in Mitte sowie Wohnungen in einem Gebäude an der Glockenstraße in Höhscheid als Unterkünfte genutzt werden. Und auch die alte Jugendherberge in Gräfrath könnte demnächst zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen.