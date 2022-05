Berufungsverhandlung gegen 56-jährigen Solinger : Fliegender Porzellan-Zwerg im Hausflur

Die Berufung wurde am Landgericht in Wuppertal verhandelt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Solingen/Wuppertal Landgericht bestätigt im Berufungsverfahren die Geldstrafe gegen einen 56-jährigen Solinger. Er war wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte verurteilt worden.

Aber was war überhaupt los in dieser Januar-Nacht 2021, in der die Stimmung überkochte? Der Angeklagte sprach von sechs, sieben oder acht Flaschen Bier, die er getrunken habe, während er in der Küche ein Regal aufgebaut habe. Um Werkzeug zu holen, sei er über den Hausflur in die Abstellkammer gelaufen, die Tür an Tür mit den Nachbarn gelegen sei. Dort angekommen, habe die Nachbarin plötzlich die Türe geöffnet und die Hand gegen ihn erhoben. Er habe reflexhaft den Arm bewegt – und ja, es könne schon sein, dass er die Frau dabei im Gesicht getroffen habe. Dann sei plötzlich das Licht angegangen und deren Mann hätte oben auf dem Podest gestanden. Die Eheleute hätten ihm förmlich aufgelauert, er habe sich bedroht gefühlt.