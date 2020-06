Großeinsatz nahe der Solinger Innenstadt : Flachdach eingestürzt – keine Personen verletzt

Das Flachdach einer Firma an der Bülowstraße ist auf rund 150 Quadratmetern eingestürzt. Danach drohte das komplette in sich zusammenzufallen. Foto: Gianni Gattus

Solingen Das Gebäude eines Gewerbesbetriebes an der Bülowstraße in Solingen drohte komplett einzustürzen, nachdem am Samstagnachmittag das Flachdach eingebrochen war. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren mit einem Großaufgebaut vor Ort.

Mit rund 60 Einsatzkräften rückte die Solinger Feuerwehr aus, als sie am Samstag gegen 16.55 Uhr zu einem Gebäude-Einsturz alarmiert wurde. Innerhalb eines Gewerbebetriebes nahe der Innenstadt war ein Teil eines Flachdaches auf einer Fläche von zehn mal 18 Metern eingestürzt.

Nach Befragung von Anwohnern und des Pächters sowie mit Hilfe einer Wärmebildkamera konnte schnell ausgeschlossen werden, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes Personen im Gebäude aufgehalten haben.

Weil weitere Einstürze drohten, konnten die Einsatzkräfte das Firmengebäude nur teilweise betreten. Da die Außenwände teilweise instabil waren und nach außen drückten, entschied die Einsatzleitung, die angrenzenden Grundstücke abzusperren und Stützmaßnahmen mit Baumaterial auf den Weg zu bringen. Zur Unterstützung war ein Fachberater des Technischen Hilfswerks vor Ort.

Während des viereinhalbstündigen Einsatzes gab es teilweise Verkehrsbehinderungen rund um den Bereich Bülowstraße.

