Einsatz in Solingen Feuerwehr überprüft Brandgeruch im Rathaus

Solingen · Wegen Brandgeruchs rückte die Solinger Feuerwehr am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr in Richtung Rathaus aus. Die Ursache lag jedoch wohl nicht in dem Verwaltungsgebäude.

13.08.2024 , 16:32 Uhr

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr rückten jetzt zum Solinger Rathaus aus (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Die Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag wegen Brandgeruchs zu einem Einsatz am Altbau des Solinger Rathauses gerufen. Dort suchten sie fieberhaft nach der Ursache. Wie es aus der Leitstelle auf Nachfrage unserer Redaktion heißt, wurde in dem Verwaltungsgebäude jedoch kein Brandherd gefunden. Lediglich einen stecken gebliebenen Aufzug entdeckten die Einsatzkräfte, allerdings befanden sich keine Personen darin. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Schacht kontrolliert, doch auch dort gab es keine Unregelmäßigkeiten. Wegen der vielen Einsatzfahrzeuge war die Cronenberger Straße zwischenzeitig gesperrt. Inzwischen rollt der Verkehr jedoch wieder.

(arue)