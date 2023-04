Nach Unwetterwarnung für Solingen Feuerwehr nach Dauerregen in Alarmbereitschaft

Die Niederschläge der vergangenen Tage hatten bereits zu einem Anschwellen der Wupper und des Eschbachs geführt. „Mit Eingang der Wetterwarnung am Samstagmorgen standen die Feuerwehr und der Wupperverband im regelmäßigen Austausch“, sagte einer der Einsatzleiter. Die Lage in Unterburg sei nach dem Durchzug des Wolkenbandes zweimal kontrolliert und alle Daten abgeglichen worden. Am Samstag gegen 16.32 Uhr erreichte die Wupper einen Pegel von 2,55 Metern – allerdings mit nur noch einer geringen steigenden Tendenz.