Einsatz in Solingen Feuerwehr bringt Kinder in Sicherheit

Solingen · Bei einem Brand an der Hacketäuerstraße am späten Dienstagnachmittag war ein Menschenleben in Gefahr. Erneut war angebranntes Essen auf dem Herd in Flammen aufgegangen.

13.08.2024 , 19:44 Uhr

Die Feuerwehr Solingen wurde am späten Dienstagnachmittag von einem Anwohner in die Hacketäuerstraße gerufen. Foto: Gianni Gattus

Dramatisch gestaltete sich ein Einsatz für die Solinger Feuerwehr am späten Dienstagnachmittag. Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.10 Uhr zu einem Feuer an der Hacketäuerstraße gerufen. Ein Anwohner hatte einen piepsenden Rauchwarnmelder gehört. Beim Eintreffen der Wehrleute war die Lage zunächst unklar. Aus einem gekippten Fenster einer Gaube im Dachgeschoss war deutlich eine Rauchentwicklung zu erkennen. Die Priorisierung des Einsatzes wurde intern auf „Feuer, zwei Menschenleben in Gefahr“ erhöht. Letztlich befand sich jedoch noch eine Person in der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehrleute verschafften sich gewaltsam Zutritt. Der Eigentümer wurde schlafend angetroffen, geweckt und durch die Einsatzkräfte ins Freie geführt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Städtische Klinikum gebracht. Ursache der Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Vorsorglich mussten mehrere Personen, Augenzeugen zufolge darunter auch Kinder, aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der Brand in der Küche konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr zeigt sich erleichtert darüber, dass ein Rauchmelder vorhanden war und anschlug: „Wieder einmal konnte die Feuerwehr frühzeitig alarmiert und ein größerer Schaden verhindert werden.“

(arue/gat)