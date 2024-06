Nächtliches Feuer in Solingen Brand in Müllheizkraftwerk

Feuer im Gewerbegebiet: Im Müllheizkraftwerk an der Sandstraße löste gegen 21.21 Uhr am Samstag die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr fand laut einer Pressemeldung am Einsatzort eine starke Rauchentwicklung sowie ein weitestgehend bereits gelöschtes Feuer vor. Die stationäre Löschanlage des Betriebs habe den Brand in der elektrischen Anlage bereits weitestgehend gelöscht, heißt es.