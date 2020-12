Großeinsatz in Solinger Innenstadt : Feuer in leerstehendem Gebäude am Birkerbad

Neben dem Birkerbad brannte es in einen leerstehenden Gebäude. Foto: Gianni Gattus

Die Solinger Feuerwehr wurde am Montagmorgen zu einem Brand an der Birkerstraße alarmiert. In dem Gebäude neben dem ehemaligen Hallenbad wurden Obdachlose vermutet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus dem leerstehenden Gebäude. Mehrere Trupps verschafften sich unter Atemschutz umgehend Zutritt, um nach Personen zu suchen.

Während der Anfahrt war gemeldet worden, dass sich in dem Haus immer wieder Obdachlose befinden würden.

Da aber keine Personen vorgefunden wurden, wurde sofort die Brandbekämpfung eingeleitet. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die späten Vormittagsstunden an.

(gat/gra)