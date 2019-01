Großeinsatz der Solinger Feuerwehr: Feuer in Anbau greift auf Wohnhaus über

Solingen Bei einem Brand in Solingen wurde ein Wohnhaus mit Anbau zerstört. Die Bewohner fanden rechtzeitig den Weg ins Freie, zwei Hunde wurden von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet.

Nur wenige hundert Meter Luftlinie von der Feuerwache in Solingen-Ohligs geriet am Sonntagabend der Anbau eines Wohnhauses an der Kreuzung Merscheider Straße / Schwarze Pfähle in Brand. Als die Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintrafen, stand den Fachwerkbau vollständig in Flammen.