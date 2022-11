Solinger Industriegebiet : Reinigungsgerät fängt Feuer

Die Feuerwehr Solingen rückte ins Industriegebiet aus. Foto: Guido Radtke

Solingen Die Solinger Feuerwehr musste am Dienstagmorgen ins Industriegebiet An den Eichen ausrücken. Ein Reinigungsgerät in einem Betrieb hatte Feuer gefangen.

Die Mitarbeiter einer Firma rund um Reinigung und Hygiene haben allerdings schnell geschaltet, als das Gerät brannte und die Flammen gelöscht. Die Feuerwehr rückte dennoch aus und kontrollierte den Brandherd.

(red)