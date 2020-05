Drogen und Waffen sichergestellt : Festnahmen nach Drogenrazzien in Düsseldorf und Solingen

Solingen Mit Unterstützung eines Sondereinsatzkommandos wurden am Mittwoch sechs Wohnungen in Solingen, Bergisch Gladbach und Düsseldorf durchsucht. Die Staatsanwaltschaft berichtet am Freitag von mehren Festnahmen und umfangreichen Drogenfunden.

Sechs Objekte in Solingen – darunter unter anderem an der Wuppertaler Straße in Solingen-Gräfrath –, aber auch in Bergisch Gladbach und in Düsseldorf wurden am vergangenen Mittwoch von Einsatzkräften der Polizei und des Drogendezernats durchsucht. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten etwa sieben Kilogramm Amphetamin, zwei Kilogramm Marihuana, Kleinmengen sonstiger Betäubungsmittel und einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher. Daneben fanden sie mehrere Schlagstöcke, eine Handgranatenattrappe und eine Schreckschusspistole. Insgesamt nahm die Polizei sechs Beschuldigten vorläufig fest. Gegen zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren und eine 26 Jahre alte Frau ordnete das Amtsgericht Wuppertal auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an.

Die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel und weitere umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal dauern an. Den Beschuldigten drohen für den Fall einer Verurteilung langjährige Freiheitsstrafen, erklärte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal.

Bereits Anfang dieses Jahres war der Hauptverdächtigte, ein 29-jähriger deutscher Staatsbürger, in den Fokus der Ermittler geraten und die „Ermittlungskommission (EK) Engel“ zur Aufklärung des Tatverdachts gegründet worden. Durch die Ermittlungen konnte der Tatverdacht verdichtet und festgestellt werden, dass Drogenverkäufe über das Internet aber auch „von Hand zu Hand“ stattfanden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen rückten fünf weitere Verdächtige ins Visier der Beamten.

(uwv)