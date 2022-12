Schlag gegen Organisierte Kriminalität Festnahmen bei Razzia im Clan-Milieu

Die Großaktion fand in zehn Städten und Orten in insgesamt vier Bundesländern statt – doch der Schwerpunkt lag ganz eindeutig in Solingen. Mit einer über Monate geplanten Razzia haben die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, das Landeskriminalamt NRW sowie die Steuerfahndung am Mittwochmorgen zu einem gezielten Schlag gegen die Organisierte Kriminalität ausgeholt. So wurden seit den frühen Morgenstunden allein in Solingen sechs Objekte durchsucht. Wobei den 17 Beschuldigten zur Last gelegt wird, in mindestens acht Fällen hochpreisige Miet- und Leasingfahrzeuge unterschiedlicher Premiumhersteller zunächst unterschlagen und später weiterverkauft zu haben.