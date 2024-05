Größtes Volkest in der Region Solingen feiert die Rückkehr des Dürpelfests nach Ohligs

Das Wetter ließ am Eröffnungstag zwar noch Wünsche offen. Doch auch die über Ohligs hinwegziehenden Regenschauer vermochten die Freude bei den Verantwortlichen und den Besuchern kaum zu trüben. Denn nach einer Zwangspause von immerhin zwei Jahren ist das traditionsreiche Dürpelfest mit seiner inzwischen 47. Auflage am Freitag wieder nach Ohligs zurückgekehrt. Wobei sich im Vergleich zu früheren Festen in diesem Jahr durchaus einiges geändert hat.