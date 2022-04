In Krisenzeiten : Fehlender Schutz hinterlässt verheerenden Eindruck

Die Bunker in Solingen sind nicht mehr zu reaktivieren. Foto: Guido Radtke

Meinung Solingen Um den Zivil- und Katastrophenschutz ist es nicht nur in Solingen schlecht bestellt, weil sich die „große“ Politik einen schlanken Fuss macht.

Es kommt eher selten vor, dass bei der Sitzung eines politischen Gremiums in Solingen die Unzulänglichkeiten der „großen“ Politik so deutlich zum Vorschein kommen, wie das in dieser Woche im Haupt- und Personalausschuss der Fall gewesen ist. Denn als die Stadt am Dienstagabend über den Zivil- und Katastrophenschutz in Krisenfällen berichtete, wurde klar, dass es diesen eigentlich kaum mehr gibt.

Zumindest nicht in jenen Bereichen, die von Bund beziehungsweise Land verantwortet werden. So war es an Ordnungs- und Rechtsdezernent Jan Welzel, den anwesenden Kommunalpolitikern die wenig beruhigende Kunde zu überbringen, wonach für den Fall einer militärischen Bedrohung in Solingen keinerlei Schutzräume für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Der Grund: Der Bund hat die Unterhaltung der Bunker in den zurückliegenden Jahrzehnten einfach schleifen lassen.

Nun sollte man sich nichts vormachen. Käme es etwa zu einem Atomkrieg, würden Schutzräume wohl auch nicht mehr helfen. Doch tatsächlich muss man ja nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen, wenn es darum geht, Rückschlüsse auf die Prioritätensetzung zu ziehen. Es ist für alles Mögliche Geld da – nur wenn es elementarste Daseinsfürsorge geht, sind die Kassen plötzlich leer.

Oder wie anders wäre zu erklären, dass nach Angaben der Stadt auch in einem anderen Bereich des Schutzes Defizite bestehen. So teilten Dezernent Welzel und Oberbürgermeister Tim Kurzbach im Ausschuss nämlich ebenfalls mit, dass auch die Gelder für Sirenen nicht ausreichten, weswegen die finanziell klamme Stadt selbst investieren muss.