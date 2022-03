Stadt Solingen ordnet mögliche Räumung an : Ukraine-Flüchtlinge sollen ausquartiert werden

Die Feuerwehr hält am Hotel „In der Straßen“ vorsichtshalber rund um die Uhr eine Brandwache. Foto: Peter Meuter

Update Solingen Seit wenigen Tagen sind rund 60 Geflüchtete aus der Ukraine im Hotel „In der Straßen“ in Oberburg untergebracht. Weil die Auflagen zum Brandschutz nicht erfüllt sein sollen, sollen die Menschen wieder ausziehen.

Andreas Heibach hatte am Wochenende die ersten Flüchtlinge im Hotel „In der Straßen“ aufgenommen. Am Donnerstagabend erreichte den Inhaber dann über eine Verordnung der Stadt Solingen erfahren, dass der Brandschutz nicht gewährleistet sei.

In einem ersten Schritt übernachteten Feuerwehrleute in der Nacht zu Freitag ebenfalls im Hotel. Und am Freitagmorgen kamen dann Verantwortliche aus dem Solinger Rathaus nach Burg, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen – wobei schnell klar wurde, dass die Menschen die Unterkunft verlassen mussten.

So wurde von städtischer Seite vor allem der fehlende Brandschutz moniert, der einen Aufenthalt der Flüchtlinge, darunter viele Kinder, zu gefährlich erscheinen lasse. Später traf noch ein Beamter des Bauamtes vor Ort im Haus „In der Straßen“ ein, der sich ebenfalls für eine Umquartierung der Menschen aussprach. Für den Nachmittag wurde zudem ein Brandsachverständiger in Oberburg erwartet.

Die rund 60 Flüchtlinge sollten im Lauf des Freitags in andere Unterkünfte gebracht werden – etwa in den „Roten Esel“ in Wald. Der Transport wurde von der Feuerwehr übernommen. Eine Sprecherin der Stadt sagte, man werde keine Familien trennen. Und auch sonst bemühe man sich, die Menschen, wenn es gehe, gemeinsam unterzubringen.

Gleichzeitig ließ die Sprecherin keinen Zweifel daran, dass eine Umquartierung der Flüchtlinge nötig sei. „Es handelt sich nicht um einen bürokratischen Akt, sondern es geht darum, die Sicherheit und das Leben der Menschen zu schützen“, sagte die Sprecherin, die parallel betonte, es sei das gemeinsame Anliegen der freiwilligen Helfer und der Stadt, für die Flüchtlinge die beste Lösung zu finden.

Das unterstrich auch Andreas Heibach. „Wir wollen den Menschen helfen“, sagte Heibach. Von den Helfern kam aber auch Kritik an der Vorgehensweise der Stadt. So wurde unter anderem bemängelt, dass sich niemand von der Stadtspitze vor Ort ein eigenes Bild von der Lage gemacht habe. So seien Kontaktversuche am Donnerstagabend beispielsweise unbeantwortet geblieben.

Ob das alte Hotel später wieder als Unterkunft genutzt werden darf, ist unklar. Andreas Heibach kündigte an, die Mängel in Sachen Brandschutz schnell beheben zu wollen. Die Stadt will nach eigener Aussage danach zeitnah die Umsetzung der Maßnahmen überprüfen.