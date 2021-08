Kleingartenanlage in Ohligs : FDP will Gewerbeflächen erhalten und entwickeln

Die Zukunft der Kleingartenanlage am Bussche-Kessel-Weg in Ohligs ist derzeit noch nicht geklärt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Über die Zukunft der Kleingartenanlage am Bussche-Kessel-Weg in Ohligs wird nach den Sommerferien entschieden. Der Bestandsschutz für Kleingärtner gilt noch bis Ende des kommenden Jahres.

(uwv) Nachdem die CDU-Fraktion diese Woche einen Verfahrensvorschlag und eine persönliche Stellungnahme des Oberbürgermeisters für die Kleingartenanlage am Bussche-Kessel-Weg in Ohligs angemahnt hatte und sich gegen eine kurz- bis mittelfristige Räumung der Kleingartenanlage ausgesprochen hatte, hält es die FDP für notwendig, in der wieder auflebenden Grundsatzdiskussion auf einige Fakten hinzuweisen. „Zurzeit sollte die Politik zunächst abwarten, wie die Bahn und ihre Immobiliengesellschaft sich endgültig zum Verkauf des Geländes positionieren und was eine ökologische Begutachtung ergeben wird“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Albermann.