Bildung in Solingen FDP lehnt Schulbaugesellschaft ab

„Dass wir in Solingen dringend und schnell Schulen bauen und sanieren müssen, steht außer Frage. Aber warum vergibt die Stadt diese Bauleistungen nicht direkt per Ausschreibung an einen General- oder Totalunternehmer, wie zum Beispiel beim Schwimmbad Vogelsang?“, fragt Fraktionssprecher Andreas Zeljahn.