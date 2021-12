Einzelhandel in Solingen : Einkaufsbummel mit farbigen Bändchen

Borgmann-Mitarbeiterin Lilly Elsner legt Waldemar Gluch vom Initiativkreis das Einkaufsbändchen ums Handgelenk. Foto: Peter Meuter

Solingen In Solingen werden das Einkaufen in Geschäften und der Besuch von Restaurants erleichtert. Nach einer einmaligen Prüfung von Impf- oder Genesenennachweis stehen den Kunden im gesamten Stadtgebiet die Türen offen.

Heute sind die Einkaufsbändchen in der Farbe Neon-Pink, am Freitag violett und am Samstag dominiert die blaue Farbe. Doch zum Auftakt am gestrigen Mittwoch waren die Bändchen mit dem Aufdruck Heimatshoppen in schlichtem Weiß gehalten. „Wir freuen uns über die fälschungssicheren und tagesaktuellen Prüfnachweise“, sagen der Inhaber von Intersport Borgmann, Michael Borgmann, und der Vorsitzende des Initiativkreises Solingen, Waldemar Gluch.

Die Bändchen erhalten die Kundinnen und Kunden in beziehungsweise vor einem Geschäft – nach einer einmaligen Prüfung des digitalen Impfausweises beziehungsweise des Impfpasses. Denn nur wer einen vollen Impfschutz vorweisen kann, darf ungehindert in den Geschäften einkaufen. Vorteil der Bändchen: Sie gelten in fast allen Läden und in der Gastronomie, nicht nur in der Stadtmitte, sondern auch in Ohligs und Wald. Auf diese Lösung haben sich das Stadtmarketing und der Initiativkreis unter Mitwirkung der Werbegemeinschaften in Mitte, Ohligs und Wald geeinigt.

Info Stichprobenartige Überprüfungen Überprüfungen Die Bändchen und Stempel sollen im ganzen Stadtgebiet und in den Stadtteilen akzeptiert werden. Ein Freifahrtschein sind die Bändchen aber nicht: Überprüft wird die Richtigkeit von Bändchen oder Stempelabdruck stichprobenartig durch die Händler und Gastronomen. Das Ordnungsamt behält sich ebenso Überprüfungen vor.

Das lästige erneute Vorweisen des Impfstatus’ an jeder Geschäftstür entfällt damit. Zumindest an dem Tag, an dem der Kunde zum Einkaufsbummel unterwegs ist. Aber auch ohne Bändchen oder einem tagesaktuellen Stempel ist das Einkaufen weiter möglich. Dann muss der Kunde allerdings an jeder Geschäftstür wie bisher den entsprechenden Impfnachweis vorlegen.

„Wir haben zum Auftakt der Aktion sehr viel positiven Zuspruch von den Kunden erhalten“, sagt Michael Borgmann. Das bestätigt seine Mitarbeiterin Lilly Elsner, die im Sportgeschäft in den Clemens-Galerien Bändchen und Stempel ausgab und zuvor die Impfnachweise der Kunden geprüft hatte: „Vor allem ältere Leute waren sehr dankbar.“ Er geht davon aus, dass Bändchen oder Stempel mit dem aktuellen Datum noch eine Weile der Wegbegleiter beim Shoppen sein werden. Zumal die Corona-Pandemie längst nicht überwunden ist und die Fallzahlen wegen der Omikron-Mutante wohl stark steigen werden. „Wir machen jetzt viel Werbung, damit möglichst viele Händler mitmachen“, ergänzt Waldemar Gluch. Der Initiativkreis-Vorsitzende freut sich „über die Solinger Lösung und den Schulterschluss der Stadtteile“.

Über die breite und positive Resonanz freut sich auch das Stadtmarketing. „Bis Samstag stehen die Farben fest“, sagt Liane Rapp. Am Freitag sollen dann die Farben für die nächste Woche festgelegt werden – „für die, die die Bändchen ausgeben“. Auch das trägt zur Sicherheit bei. Die Bändchen werden ums Handgelenk gelegt, versehen sind sie mit einem reißfesten Klebeverschluss. Die Ausgabestellen für Bändchen und Stempel werden kommuniziert über die Website www.initiativkreis-solingen.de/

heimatshoppen.

In der Innenstadt sind die Einkaufsbändchen derzeit unter anderem bei Intersport Borgmann, Expert Schultes oder Saturn im Hofgarten erhältlich. In Ohligs gibt es sie in „Der Andere Laden“ oder bei Biernath Zweiräder, in Wald beispielsweise bei „Miss Filz & IndiBike“ an der Stresemannstraße 21.