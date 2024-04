Veranstaltungen auf Schloss Burg Auf Zeitreise mit den Georgs Rittern

Nicht nur zu Christi Himmelfahrt gibt es jedoch noch zahlreiche weitere buchbare Termine, sondern auch am Samstag und Sonntag, 11./12. Mai sowie am Pfingstwochenende, 18. bis 20. Mai. Während des etwa einstündigen Rundgangs durch die historische Anlage vermitteln die Georgs Ritter Hintergrundwissen zu Schloss Burg, die Grafen von Berg und das Mittelalter im Allgemeinen – indem die großen und kleinen Besucher verschiedenen Bewohnern der Burg begegnen und einige Abenteuer erleben. Der eine oder andere Ritterkampf darf dabei nicht fehlen. In bewährter Tradition wird zudem vermittelt, was man früher alles können musste, um ein Ritter zu werden.