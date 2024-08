Wahrzeichen des Bergischen Landes Wenn die Kinder auf Schloss Burg im Mittelpunkt stehen

Für Benjamin Fidorra ist es die erste Führung durch Schloss Burg. Der Familienvater habe ein großes historisches Interesse und war dementsprechend schon bei vielen Führungen dabei – nur eben noch nicht in Solingen. „Wir wohnen in der Nähe. Außerdem interessieren wir uns für die Geschichte des Landes, aus dem wir kommen“, sagt Fidorra. Die Familienführung auf Schloss Burg hat er als lebhaft und schön empfunden: „Zudem wurde die Historie gut umschrieben“. Und es sei sehr gut gewesen, dass Astrid Fleischer die Kinder im wieder in den Fokus gerückt habe.