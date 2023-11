Schwerer Unfall in Solingen Familie fährt mit Auto in Wohnhaus

Solingen · Zum wiederholten Mal war die Merscheider Straße Unglücksort eines schweren Unfalls: Am frühen Sonntagmorgen kam ein mit sechs Insassen besetztes Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte in die Fensterfront eines Ladenlokals.

05.11.2023, 10:04 Uhr

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

In dem Kombi befanden sich vier Erwachsene, ein Kind sowie ein Kleinkind. Alle Familienmitglieder wurden verletzt, zwei davon schwer. Vor Ort wurden die sechs Personen durch zwei Notärzte und Besatzungen der Rettungswagen behandelt und anschließend zur Erstversorgung ins Solinger Klinikum gebracht. Durch den Aufprall wurden die Fensterfront des Büros eines ambulanten Pflegedienstes in einem Mehrfamilienhaus zerstört. Diese wurde von der Feuerwehr mit Hartfaserplatten gesichert. Bei der Blaulicht-Anfahrt zur Unfallstelle verunglückte einer der Streifenwagen der Polizei. Das Fahrzeug prallte auf der Friedrichstraße in einen Oberleitungsmast. Beide Polizeibeamte blieben unverletzt. Nur wenige Hundert Meter entfernt hatte sich vor knapp einem halben Jahr ein ähnlicher schwerer Unfall ereignet. Mitte Mai war ein 18-Jähriger mit einem Sportwagen an der Kreuzung Merscheider Straße / Bebelallee nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug in die Hauswand eines Wohnhauses gekracht. Kostenpflichtiger Inhalt Der Imbiss ist bis heute geschlossen, da die Reparatur der durch den Crash verursachten Statikschäden bis heute auf sich warten lässt.

(gra)