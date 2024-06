Großeinsatz in Solingen Explosion nach Wurf von Brandsatz in Spielhalle

Es wäre nicht der erste Brandanschlag in Solingen in diesem Jahr: In der Nacht vom 24. auf den 25. März haben ein oder mehrere Täter ein Wohnhaus an der Grünewalder Straße im Solinger Stadtteil Höhscheid in Brand gesetzt. Vier Menschen starben, 21 haben zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt.