Solinger Klinikums-Leiter Dr. Martin Eversmeyer : „Belastung der Krankenhäuser nicht vorbei“

Martin Eversmeyer, Vorsitzender der Klinik-Geschäftsführung und Vorstand des Krankenhauszweckverbands Westfalen, vor dem Klinikum Solingen. Foto: Peter Meuter

Interview Solingen Um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie zu unterstützen, hatte die Bundesregierung einen Rettungsschirm beschlossen. Dieser soll nun auslaufen. Krankenhäusern könnte dadurch eine wirtschaftliche Schieflage drohen, befürchtet Dr. Martin Eversmeyer.

Der Rettungsschirm für die Krankenhäuser ist Ostern ausgelaufen. Welchen Umfang hatte er?

Dr. Martin Eversmeyer Im Jahr 2020 haben wir am Klinikum Solingen im Rahmen des Rettungsschirms eine Summe von 12 Millionen Euro bekommen. Darin enthalten ist zum einen eine Ausgleichszahlung als Freihaltepauschale. Die Krankenhäuser sollten in der Pandemie ja Betten für Covid-Patienten freihalten. Das macht rund 60 bis 70 Prozent der 12 Millionen aus. Dann gibt es auch noch Geld für die Anschaffung zusätzlicher Beatmungsgeräte oder Tests. Im Jahr 2021 ist die Summe schon deutlich nach unten gegangen, vor allem aufgrund der höheren Belegung im Klinikum. Da waren es noch sieben Millionen. Und im ersten Quartal dieses Jahres haben wir drei Millionen erhalten.

Info Funktionen in Klinik und Zweckverband Zur Person Dr. Martin Eversmeyer wurde 1961 in Osnabrück geboren. Seit August 2020 ist er Kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikums Solingen und Vorsitzender der Geschäftsführung. Zudem ist Eversmeyer Vorstand des Krankenhauszweckverbands Westfalen. Vor seinem Wechsel nach Solingen war der promovierte Diplom-Kaufmann Sprecher der Geschäftsführung am Klinikum Osnabrück.

Wieso ist denn der Rettungsschirm jetzt ausgelaufen?

Eversmeyer Es ist in der Pandemie immer so gewesen, dass die Politik abgewartet hat, wie sich die Lage entwickelt. Dann wurde der Rettungsschirm wieder für einen gewissen Zeitraum verlängert. Jetzt lässt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Freihaltepauschale auslaufen. Die zusätzlichen Aufwendungen für die Behandlung von Covid-Patienten – also beispielsweise Beatmungsgeräte und Tests – wurden verlängert, aber auch nur bis zum 30. Juni. Es wird sich also in den kommenden Wochen zeigen, wie es damit weitergeht.

Was heißt das konkret für das Klinikum Solingen?

Eversmeyer Wir sind ganz weit weg von einem Normalbetrieb. Aber in diesem Jahr konnten wir die Belegung wieder erheblich nach oben schrauben. Wir erwarten ein ähnliches Niveau wie Ende 2019. Das heißt dann aber auch, dass wir mit zusätzlichen Personalkosten rechnen müssen. Denn in der Pandemie haben wir viel Geld für Leiharbeit ausgegeben. Im Jahr 2021 waren das rund drei Millionen Euro, im ersten Quartal 2022 schon eine Million. Das betrifft vor allem die Pflege. Die Leiharbeit soll jetzt wieder abnehmen. Wir sind zurzeit dabei, weitere Mitarbeiter einzustellen. Aber das ist nicht so schnell möglich.

Wieso ist die Leiharbeit in der Pandemie so wichtig geworden?

Eversmeyer Wenn vermehrt Infektionspatienten ins Krankenhaus kommen, müssen wir sie erstmal isolieren und auf Corona testen. Die Mitarbeiter haben in der Behandlung einen erhöhten Aufwand, weil sie sich schützen müssen. Diese Mitarbeiter fehlen dann woanders. Dadurch haben wir einen größeren Personalbedarf, den wir mithilfe von Leiharbeitsfirmen in der Pflege decken. Das haben wir uns wirtschaftlich bislang durch den Rettungsschirm leisten können.

Und das wird nicht mehr möglich sein, wenn das Geld aus dem Rettungsschirm wegfällt.

Eversmeyer Genau. Dieses Geld wird noch benötigt. Andere Häuser sind noch viel weiter von dem Normalbetrieb aus dem Jahr 2019 entfernt, als wir es sind. Diese Gelder jetzt abzuschaffen, sorgt dafür, dass die Rechnung in den Häusern nicht aufgeht. Und wenn die Corona-Lage sich erneut verschärft, würden die Krankenhäuser nicht so schnell wieder Personal einstellen können. Das wird vom Bundesgesundheitsminister nicht gesehen.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage am Klinikum Solingen?

Eversmeyer Die Inzidenzen sind in den letzten vier Wochen gesunken. Das hängt mit Sicherheit auch mit dem Wetter zusammen. Aber auch jetzt haben wir in unserem Haus 25 bis 30 Patienten, die Covid-positiv sind. Die haben unterschiedliche Leiden, sie sind nicht unbedingt intensivpflichtig. Trotzdem müssen wir sie isolieren. Das schränkt natürlich die Belegung des Krankenhauses ein. Wir versuchen, die Infektions-Patienten so zu legen, dass sich die Isolierung auf zwei, drei Stationen beschränkt.

Aus Ihrer Sicht ist es also falsch, den Rettungsschirm jetzt auslaufen zu lassen, obwohl die Zahlen zurückgehen?

Eversmeyer Ja. Karl Lauterbach hat gesagt, dass er sich zum Herbst etwas Neues einfallen lassen will. Aber man kann nicht einfach sagen, Ostern ist die Pandemie vorbei und von einem auf den anderen Tag die Gelder abschaffen, um dann im Herbst weiterzuschauen.

Gesundheitsminister Lauterbach hat das Auslaufen des Rettungsschirms damit begründet, dass es keine Hotspot-Situation in Deutschland mehr gebe und die Hospitalisierungsrate sinke.

Eversmeyer Das stimmt. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen, immerhin muss die Regierung aufs Geld schauen. Aber wenn die Belegung in den Häusern über den Sommer normaler wird, leistet der Staat auch weniger Ausgleichzahlungen. So ist es vorgesehen. Daher ist es unverständlich, das nicht einfach durchlaufen zu lassen. Die Belastung der Krankenhäuser in der Pandemie ist jetzt nicht einfach vorbei. Deswegen sollte man den Rettungsschirm nicht abschaffen.

Die Corona-Pandemie hat den Blick der Gesellschaft auch auf die Tatsache gelenkt, dass Krankenhäuser wirtschaftlich ausgerichtet arbeiten müssen.

Eversmeyer Seit Anfang der 2000er Jahre haben wir die Fallpauschalen. Das bedeutet, dass Krankenhäuser im Grunde nur nach Leistung bezahlt werden. Dadurch stehen Häuser in enormem Wettbewerb um Patienten. Die Ampel-Koalition will das ändern. Das muss bald geschehen. In der Pflege ist es bereits so, dass nach Aufwand statt nach einzelnen Fällen abgerechnet wird. Es ist denkbar, dass Krankenhäuser künftig mehr Geld als fixe Summen bekommen. Denkbar wäre, dass rund 60 Prozent des Budgets nicht mehr so dem Leistungsdruck ausgesetzt wären. Das wäre wünschenswert.

Droht nun durch das Ende des Rettungsschirms eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung?