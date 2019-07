Hochwasserschutz : Eschbachstraße in Unterburg wird zwei Tage gesperrt

Solingen Der Hochwasserschutz in Unterburg geht voran. Am Dienstag und Mittwoch nächster Woche werden große Rohre angeliefert.

Am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Juli, muss die Straße durch Unterburg voll gesperrt werden – jeweils in der Zeit von 7 bis 18 Uhr. Dies teilen der Wupperverband und die städtische Pressestelle mit.

Wer an der Eschbachstraße wohnt, kann während dieser Zeiten von Oberburg aus bis zum Haus Nummer 71 gelangen, von Solingen aus bis Hausnummer 55. Auch die Zufahrt zum Mühlendamm ist frei. Ebenso sind die Parkplätze in Unterburg, die Seilbahn, Geschäfte und Restaurants erreichbar. Die Feuerwache in Oberburg ist an beiden Tagen besetzt. Busse fahren von Solingen aus bis Burg Brücke, von Oberburg bis zum Burger Bahnhof. „Der Durchgangsverkehr wird ab Krahenhöhe großräumig umgeleitet“, heißt es in der Mitteilung von Stadt und Wupperverband.