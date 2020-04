Bauarbeiten in Solingen-Unterburg : Eschbachstraße wird gesperrt

Die Arbeiten für den Hochwasserschutz am Eschbach in Unterburg laufen weiter. Foto: Uwe Vetter

Burg Am 7./8. April werden in Unterburg zwei neue Brücken eingesetzt und montiert.

Einmal mehr wird der Verkehr in Unterburg ausgebremst: Nachdem die Ortsdurchfahrt erst vor rund zwei Wochen nach umfangreichen Straßenbauarbeiten freigegeben worden war, ist nun im Zuge der weiter laufenden Arbeiten zum Hochwasserschutz durch den Wupperverband eine erneute Vollsperrung der Eschbachstraße erforderlich. Allerdings nur für zwei Tage. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, werden dafür die Osterferien genutzt.

Die Straßenbauarbeiten in Unterburg sind bis auf einige kleine Restarbeiten so gut wie abgeschlossen. Auf Hochtouren laufen dagegen weiter die Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Denn die waren in den vergangenen Monaten wegen der zum Teil enormen Regenfälle und damit verbundenen Arbeitsausfällen zeitlich ins Hintertreffen geraten. „Wir aktualisieren derzeit den Bauablauf“, sagt der Projektleiter des Wupperverbandes, Patrick Vondung. Bisher war als Fertigstellungstermin für die Arbeiten zum Hochwasserschutz das späte Frühjahr genannt worden. Der Projektleiter des Wupperverbandes geht derzeit aber davon aus, dass die Arbeiten erst später beendet werden können. „Es geht wohl in den Sommer rein“, sagt Vondung. Konkret wisse man das aber erst, wenn der aktualisierte Bauablauf vorliegt.