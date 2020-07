Coronavirus in Solingen : Erzieherin in Kita positiv getestet

Wald Schlechte Nachricht für die Mitarbeiter und die Kinder der Kita Alsenbande: Die Stadt meldet, dass eine Mitarbeiterin des Familienzentrums positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Ob sich in der Einrichtung weitere Personen infiziert haben, wird jetzt geklärt. Aktuell zeigen nach Angaben der Stadt „mehrere Kinder und Mitarbeitende Infektionssymptome, die aber auch auf andere Ursachen zurückzuführen sein können“. Die Kita bleibt zunächst bis Freitag geschlossen. Zurzeit nimmt der Stadtdienst Gesundheit zu allen Betroffenen Kontakt auf. Die notwendigen Testungen haben begonnen und werden am Mittwoch in Bethanien fortgesetzt. Zudem werden auch alle weiteren 37 Kinder sowie 22 Erzieherinnen und fünf Verwaltungsmitarbeiter getestet. Auch sie bleiben so lange in Quarantäne, bis die Ergebnisse vorliegen.