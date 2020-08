Corona in Solingen : Erzieherin einer Kita positiv getestet

Mitte Am Freitag wurde eine Mitarbeiterin der Kita Vorspel positiv auf das Coronavirus getestet. Die Erzieherin hatte sich einem freiwilligen Test unterzogen. Krankheitssymptome zeigt sie bisher nicht.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden am Samstag 34 Kinder und fünf Mitarbeiterinnen der betroffenen Gruppe und einer weiteren Gruppe, die im Kindergarten in räumlicher Nähe betreut wird, in Bethanien getestet und für 14 Tage in Quarantäne genommen. Die Eltern waren zuvor bereits durch die Leitung der Kindertagesstätte informiert worden. Insgesamt sind in den beiden Gruppen rund 50 Personen betroffen, einige hat das Gesundheitsamt noch nicht erreicht. Den übrigen Mitarbeitenden der Kita und den Kindern der anderen Gruppen werde in der kommenden Woche Woche ein Test beim Kinderarzt oder in Bethanien angeboten, aber zunächst keine Quarantäne ausgesprochen.