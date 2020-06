Zurück auf dem Neumarkt : Bürgersprechstunde mit Abstand

Solingen Der erste Bürgertreff nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit Bürgermeister Ernst Lauterjung (SPD), Mitarbeitern des Stadtdienstes Ordnung und der Polizei auf dem Neumarkt war gut besucht.

Dazu gehörte Erika Wolfertz. Sie war kürzlich mit ihren Enkelkindern in einem Eis-Café am Neumarkt und beobachtete, wie eine Frau „massenweise“ Vogelfutter auf den innerstädtischen Platz schüttete. Den so reichlich gedeckten Tisch lockten jede Menge Tauben an. „Unmöglich“, sagte die Seniorin dazu im Gespräch mit Ernst Lauterjung und Mitarbietern des Stadtdienstes Ordnung.