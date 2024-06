Erste Bierbörse in Solingen Ohligs Hier gibt’s Gerstensaft von Mango-Pils bis Hosen-Hell

In die City, wo die Bierbörse 2019 sowie von 2021 bis 2023 stattfand, hätten die Gevelsberger nicht so leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefunden wie zum Hauptbahnhof in Ohligs. Und alkoholfreies Bier, weiß Werner Nolden, sei auch keine Lösung: „Damit sind wir so was von gescheitert. Wir haben es einmal in Opladen ausprobiert und nur zwei Fässer verkauft.“ Auf Nachfrage war die promillefreie Variante allerdings an einigen Ständen erhältlich. Schnäpse gab es per se nicht, wohl aber Cocktails und Weine.