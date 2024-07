Auch Durchsuchung in Solingen Erpresser hatten private Fotos der Schumacher-Familie

Die Täter hatten gegenüber Mitarbeitern der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, die die Familie nicht gerne veröffentlicht sehen würde. Die mutmaßlichen Täter sollen eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben. Andernfalls würden sie die Daten im Darknet veröffentlichen. Als Nachweis hätten sie einige Dateien an die Familie übersandt. Die von der Familie eingeschaltete Polizei kam den Tätern auf die Spur. Die beiden Männer wurden auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau in Hessen am 19. Juni verhaftet. Aktuell befinden sie sich in Untersuchungshaft. Ihnen droht für den Fall einer Verurteilung eine Geld- oder Haftstrafe bis zu fünf Jahren. Die beiden sind keine Unbekannten für die Polizei: Sie stehen aktuell in einer anderen Sache unter Bewährung.