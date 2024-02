Spaziergänger entdeckt Leiche Erneut Toter in der Wupper bei Solingen gefunden

Tatsächlich dürfte beides schon aufgrund des schlechten Zustandes der Leiche eine Herausforderung für die Ermittler werden. So ist es in dem Fall des anderen Toten, der vor einigen Wochen in der Wupper entdeckt worden ist, immer noch nicht gelungen, festzustellen, um wen es sich handelt. Und auch der Todeszeitpunkt sowie der Ort, an dem die Person in den Fluss gelangt ist, sind nach wie vor offen. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei diesem Toten um einen Mann handelt, der bei seinem Ableben älter als 60 Jahre gewesen sein muss – und dass wohl kein Verbrechen vorliegt.