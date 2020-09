75 Solinger positiv getestet : Erneut starker Anstieg der Corona-Zahlen

Solingen Einen weiteren Anstieg der mit dem Coronavirus infizierten Solinger meldete am Donnerstag der Stadtdienst Gesundheit. Danach sind jetzt 75 Menschen positiv getestet. Am Vortag war die Zahl von 40 auf 59 angestiegen.

Am Friedrich-List-Berufskolleg in der Innenstadt gab es einen Fall mit positiven Testergebnisse. Für die betroffene Klasse ist Quarantäne angeordnet worden. An der Geschwister-Scholl-Schule in Ohligs gab es ebenfalls ein positives Testergebnis. Hier befinden sich verschiedene Schüler in Quarantäne, die laut Pressestelle im engen Kontakt standen. Zwei Neuinfektionen in einer Klasse wurden am Mildred-Scheel-Berufskolleg ermittelt. Diese Klasse ist nun Quarantäne.