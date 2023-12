Stadt Solingen unterstützt Förderverein mit Zuschuss Erleichterung nach Rettung der Freizeitanlage Ittertal

Dem Anlass entsprechend spielte auch das Wetter mit. Seit dem 1. Dezember läuft auf der Freizeitanlage Ittertal die neue Wintersaison. Und nachdem Ende vergangener Woche bereits die für die Verantwortlichen erlösende Nachricht von der Rettung der Freizeitanlage die Runde gemacht hatte, passten sich die äußeren Bedingungen am zurückliegenden Wochenende ebenfalls der ohnehin schon guten Stimmung im Ittertal an und lockten mit stabilem Winterwetter zahlreiche Besucher auf die frisch präparierte Eisbahn des Freizeitareals an der Stadtgrenze zur Nachbarstadt Haan.