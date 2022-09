Energiekrise im Bergischen Land spitzt sich zu : „So schlimm war die Situation noch nie“

Plant Treffen mit Minister Habeck: IHK-Präsident Henner Pasch. Foto: IHK/Leon Sinowenka

Bergisches Land Mit einem dramatischen Appell richtet sich die bergische IHK an die Bundesregierung. Viele Firmen fürchten um ihre Existenz. Es drohen massive Job-Verluste. Die IHK fordert unter anderem, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen.

Die Lage wird immer dramatischer – und viele Firmen in der Region stehen mittlerweile mit dem Rücken zur Wand. So fürchtet die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK), dass die explodierenden Energiepreise bei zahlreichen Unternehmen in den kommenden Monaten zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führen könnten. Was wiederum katastrophale Folgen für die Betriebe selbst sowie für den Arbeitsmarkt nach sich ziehen würde – weshalb die IHK nun einen dringenden Appell an die Politik richtet, schnell Maßnahmen gegen den wirtschaftlichen Niedergang zu ergreifen.

„Die Rückmeldungen, die uns aus den Betrieben erreichen, lassen nichts an Deutlichkeit vermissen. So schlimm war die Situation noch nie“, sagte der IHK-Geschäftsführer für die Bereiche Standortpolitik, Verkehr und Öffentlichkeitsarbeit, Thomas Wängler, am Dienstag auf Anfrage. Zuvor hatte die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer bereits ein „Diskussionspapier zur Energieversorgung“ verabschiedet.

INFO Furcht vor massiven Wettbewerbsnachteilen Prognose Laut Prof.Bardt (IW) könnten die Energiepreise zu einem massiven Wettbewerbsverlust Deutschlands führen – auch, weil die Steigerung in Nordamerika und Asien geringer sei. Die Inflation und der Absturz der Konsumlaune könnten zudem die Binnenachfrage senken.

Darin verlangt die IHK ein umfassendes Maßnahmenpaket, das auch vor politischen Tabus nicht Halt macht. So fordern die Verantwortlichen, dass sowohl die deutschen Atomkraftwerke, als auch die Kohlekraftwerke befristet weiterbetrieben werden. Und zudem erwartet die Bergische IHK eine ergebnisoffene Diskussion über die Nutzung heimischer Gasvorkommen – wobei sich mögliche Entscheidungen „allein an wissenschaftlichen und ökonomischen Argumenten“ zu orientieren hätten.

„Die aktuelle Suche nach alternativen Energiequellen darf nicht durch parteipolitische Vorfestlegungen verhindert werden“, heißt es in dem IHK-Thesenpapier, das neben den energiepolitischen Forderungen überdies einen Abbau von Regelungen und Bürokratie sowie zielgerichtete Förderungen für die mittelständische Wirtschaft beinhaltet.

Um der eigenen Argumentation Nachdruck zu verleihen, wurde das IHK-Diskussionspapier in dieser Woche an alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten beziehungsweise an die Mitglieder des EU-Parlaments aus der bergischen Region versandt. Und auch „weiter oben“, nämlich bei der Bundesregierung, soll der Druck aus der Wirtschaft noch einmal spürbar erhöht werden.

So ist für den 27. September vom Bundesverband der Deutschen Industrie, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin ein parlamentarischer Abend geplant, zu dem unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet wird. Und zu diesem Anlass ist auch ein Treffen zwischen dem Minister und dem Präsidenten der IHK für Solingen, Remscheid und Wuppertal, Henner Pasch, vorgesehen, bei dem der IHK-Präsident Habeck die Nöte der bergischen Wirtschaft schildern will.

Viel Positives dürfte Pasch dabei tatsächlich nicht zu berichten haben. Denn in den Unternehmen geht nicht nur die Angst um, dass es in der aktuellen Krise zu „explodierenden Energiekosten und Energieabschaltungen“ kommen könnte. Sondern auch „die mittel- und langfristigen Folgen der Energiewende“ sind aus Sicht der Firmen „unkalkulierbar“.

„Die Energieversorgung wird immer mehr zum wichtigsten Standortfaktor“, unterstrich Michael Wenge, Hauptgeschäftsführer der Bergischen IHK, am Dienstag die Dramatik der Lage, nachdem Prof. Dr. Hubertus Bardt vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und Dr. Sebastian Bolay, Energieexperte des DIHK, bei der Vollversammlung noch einmal die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt und die zu erwartenden Auswirkungen auf die Unternehmen in den nächsten Monaten geschildert hatten.

Dr. Bolay hob dabei hervor, dass nach seiner Ansicht bei einem sehr kalten Winter Energieabschaltungen für Unternehmen nicht auszuschließen seien. Dies träfe wegen der Netzstruktur zwar in erster Linie Süd- und Ostdeutschland. Die Auswirkungen aufgrund enger Produktionsketten wären aber auch im Bergischen dramatisch, so der Energieexperte.