Mögliche Verkehrsbehinderungen ab Montag : Endspurt bei Bauarbeiten zur Veloroute in Ohligs

Endspurt bei Bauarbeiten zur Veloroute in Ohligs

Im Zuge der Einrichtung der Veloroute war an der Hildener Straße (Foto) unter anderem die Radverkehrsführung verbessert worden, die jetzt auf der Oberen Hildener Straße fortgeführt wird. Foto: Guido Radtke

Solingen Die Bauarbeiten zur Veloroute nähern sich auch zwischen der Kreuzung Obere Hildener Straße / Bahnstraße und Kasparstraße hinter der Einmündung Hansastraße dem Ende. Dieser Streckenabschnitt erhält zum Abschluss eine neue Straßendecke.

Bis Ende Juni sollen die restlichen Arbeiten an der Oberen Hildener Straße erledigt sein, für die aber keine weitere Sperrung erforderlich ist. So werden noch zwei Mittelinseln, die Fußgängern die Straßenquerung erleichtern, barrierefrei ausgebaut. Außerdem werden im Zuge der kompletten Erneuerung der Ampelanlagen an den Kreuzungen Obere Hildener Straße / Bahnstraße und Kasparstraße / Hansastraße einzelne neue Masten errichtet.