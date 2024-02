Neubauprojekt in Solingen Endlich geht es weiter mit der Kita in Burg

Solingen · Für die von der Flutkatastrophe beschädigte und zwischenzeitlich abgerissene Kindertagesstätte in Burg braucht es dringend einen Neubau. Jetzt kommt das Projekt endlich in Fahrt. Warum das so lange gedauert hat – und was geplant ist.

16.02.2024 , 04:00 Uhr

Längst ist die alte Kindertagesstätte an der Hasencleverstraße in Burg abgerissen. Jetzt geht es mit dem Neubau endlich los. Foto: Peter Meuter