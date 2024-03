Unterrichtsausfall auch an Solinger Förderschulen Eltern treffen sich mit NRW-Schulministerin

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem sich mehr als 300 Eltern von Förderschulkindern Mitte Januar in einem Brief an die Landesregierung gewandt haben, hat Ende Februar ein Treffen in Düsseldorf stattgefunden. Dazu eingeladen hatte NRW-Schulministerin Dorothee Feller. Mit dabei im Kreis um Steffen Uschmann, Sprecher der Landeselternschaft der Förderschulen, war auch Christine Kemmann aus Solingen, die auch zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehört.