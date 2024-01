Unterrichtsausfall an Förderschulen – auch in Solingen Eltern schreiben Brandbrief an NRW-Schulministerin

Die mehr als 300 Eltern fordern von der NRW-Landesregierung, den Bezirksregierungen und Kommunen eine ausreichende Versorgung mit Lehrkräften und einen Verzicht auf Abordnungen von Lehrern an Regelschulen, wenn dies den Unterricht an Förderschulen einschränke. Es seien mehr Sonderpädagogen auszubilden und Förderschulen auszubauen, in denen der Raummangel immer dramatischer wird. „Wir bitten um ein zeitnahes persönliches Gespräch, das Ihrerseits hochrangig besetzt ist“ – so endet der Brief der empörten Eltern.