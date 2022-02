Freizeitanlage in Solingen : Eisbahn im Ittertal wird frühzeitig abgetaut

Solingen Aufgrund einer technischen Störung ist die aktuelle Eissaison kurzfristig beendet worden. 25.394 Besuchern zählten die Verantwortlichen – mehr als in den Jahren zuvor.

„Der Wurm hängt drin“, sagt er zu der Störung. Im Sommer erst war die Freizeitanlage an der Mittelitter mit Freibad und Beachvolleyball-Feldern von der Flutkatastrophe betroffen. Die Corona-Pandemie kommt noch hinzu. „Es ist auf jeden Fall viel, was zusammenkommt“, so Czeckay. Trotzdem wolle er sich davon nicht unterkriegen lassen. „Die Eis-Saison hätte nur noch zwei, drei Wochen laufen sollen. Deswegen ist es nicht ganz so tragisch.“ Und immerhin: Mehr als 25.000 Besucher kamen in den vergangenen Monaten zum Schlittschuhlaufen. Durchschnittlich seien es nur rund 21.000, so Czeckay. „Es war eine ganz gute Saison. Erwarten konnten wir das wegen Corona auf keinen Fall.“