Solingen: Einkaufszentrum bietet mehr Auswahl

Solingen Mit Tedi und Ernsting’s family bekommt das Einkaufszentrum Hofgarten zwei neue Geschäfte.

Nach fünfwöchiger Umbauzeit öffnet am heutigen Donnerstag Tedi seine Türen im Untergeschoss des Einkaufszentrums Hofgarten in der Stadtmitte und übernimmt damit die einstige Fläche von Xenos. Auf mehr als 500 Quadratmetern Fläche bietet der Händler eine breite Auswahl an Deko-, Haushalts- und Schreibwarenartikeln sowie Drogerie- und Kosmetikprodukten. Mit knapp 2000 Filialen und bis zu 15.000 verschiedenen Produkten zählt das 2004 in Dortmund gegründete Unternehmen zu den führenden in der Branche.