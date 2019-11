Hofgarten : Hofgarten will gegen Leerstände angehen

Solingen Der Manager des Solinger Einkaufscenters spricht über Leerstände, Kundenströme und den neuen Eigentümer.

Sechs Jahre sind vergangen, seit der Hofgarten an den Start ging – und in der Anfangsphase durch den großen Andrang für verstopfte Zufahrtsstraßen sorgte.

Geschäftsführung Der 53-jährige gebürtige Kölner, Ralf Lindl, ist seit der Eröffnung im Oktober des Jahres 2013 Center-Manager im Hofgarten Solingen und hatte auch zuvor bereits leitende Funktionen inne – darunter unter anderem auch in einem Einkaufszentrum in Halle.

Lindl Hinsichtlich Frequenz und Umsatz lässt sich sagen, dass die Zahlen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 ziemlich stabil waren. Unsere Kunden sind sehr treu. Aus Befragungen geht hervor, dass viele sehr häufig zu uns kommen – hauptsächlich aus dem Umfeld der Innenstadt, insbesondere an Wochenenden aber auch aus anderen Stadtteilen und Nachbarstädten.

Lindl Viele Kunden besuchen das Center wegen Anbietern wie Edeka oder Saturn. Auch das Textilangebot zieht Kunden in den Hofgarten. TK Maxx ist gut aufgestellt und hat auch nach der Schließung des Kaufhofs bedingt durch sein Angebot an Haushaltswaren noch einmal zugelegt.

Lindl Das Angebot ist ja schon in früheren Jahren kleiner geworden, war aber in den vergangenen eineinhalb bis zwei Jahren stabil. Auch hier überlegen wir, wie wir das Angebot optimieren können.

Lindl Das ist eine Kostenfrage. Längere Öffnungszeiten allein für den Food Court wären nicht sinnvoll, weil die Nachfrage auch dort nach 20 Uhr nicht mehr da ist. Dafür bräuchte es schon andere Angebote für die Abendstunden etwa im Entertainment- oder Fitnessbereich. In den Außenflächen kann eine längere Öffnungszeit aber natürlich funktionieren, wie man auch beim Alex in den Clemens-Galerien sieht.

Lindl Wir arbeiten eng mit den Akteuren in der Innenstadt wie dem Werbe- und Interessenring oder dem Initiativkreis zusammen. Es ist natürlich bekannt, dass innerhalb der Stadt einige Mieter umgezogen sind. Der Hofgarten hat aber auch neue Anbieter nach Solingen gebracht, und ich habe Zweifel, ob einige Mieter ohne das Center überhaupt noch vor Ort wären. Ich bedaure den Auszug von Kaufhof, weil er ein Segment abgebildet hat, dass es so nicht mehr gibt. Es ist zu hoffen, dass sich in den nächsten Jahren etwas tut, das die Innenstadt voranbringt. Ein grundsätzliches Problem des Einzelhandels ist aber, dass es immer schwieriger wird, Nachfolger zu finden. Als Hofgarten sind wir aber mit dem Kundenstrom zufrieden und stellen fest, dass uns speziell die Markttage viele Kunden bescheren. Insofern sind wir in mehrerer Hinsicht stark in der Innenstadt verankert.