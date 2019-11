Brand in Wohn- und Geschäftshaus : Feuerwehr im Großeinsatz auf der Schützenstraße

Solingen Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses an der Schützenstraße wurde eine Person verletzt. Feuerwehr mit 75 Einsatzkräften vor Ort.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Wohn- und Geschäftshaus an die Schützenstraße aus. Dort war zunächst ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr konnte zunächst aber nur eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. „Es war schwierig, das Feuer zu finden“, sagte Einsatzleiter Dr. Ottmar Müller.

Zwischendecken und Wände wurden deshalb eingerissen, um an die Brandherde zu gelangen. Das gelang im Laufe der Zeit. Vorsorglich hatte der Einsatzleiter aber immer mehr Einsatzkräfte an das Haus an der Schützenstraße beordert. Denn zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn das komplette Haus in Mitleidenschaft gezogen wird.