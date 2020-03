Geldautomat beschädigt : Einbruch in Sparkassen-Filiale von Unterburg

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Sparkassen-Geschäftsstelle in Unterburg eingebrochen. Foto: Guido Radtke

Solingen Unbekannte beschädigen den Geldautomat der Sparkassen-Filiale Unterburg und stehlen einen hohen Geldbetrag.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Sparkassen-Geschäftsstelle in Unterburg eingebrochen. Dies teilte das Kreditinstitut am Donnerstag mit. Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung ermitteln derzeit vor Ort.