Einbrüche in Solingen : Einbrecher versteckt sich in Schrank

Solingen Nach Hinweisen von Nachbarn stellte die Polizei zwei Tätern bei einem Wohnungseinbruch im Solinger Stadtteil Wald. Die 28 bis 32 Jahre alten Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt.

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass zwei Einbrecher am Montagnachmittag auf frischer Tat von der Polizei gestellt werden konnten. Einer der Täter war gegen 16.15 Uhr durch eine eingeschlagene Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße eingedrungen. Mit seinem Komplizen hatte er die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und sich einen Fernseher zum Abtransport bereitgestellt. Zudem hatten die Einbrecher bereits Schmuck, Elektronikgegenstände und ein Modellauto an sich genommen.