Projekt im Bergischen Land : Ein „Zirkelmesser“ aus Industrieabfällen

Solingen Aus Abfallmaterialien aus Herstellungsprozessen der Metallindustrie können neue Produkte entstehen. „RegRess“, ein Teilprojekt unter dem Dach „Urbane Produktion im Bergischen“ hat ein neues Messer auf den Weg gebracht.

Lieferengpässe und Nachhaltigkeit bestimmen immer mehr den Produktionsalltag. Von daher lag die Idee nahe, beispielsweise aus Industrieabfällen neue Produkte zu kreieren – um Ressourcen zu sparen. Gerade in der im Bergischen stark vertretenen Metallverarbeitenden Industrie „gibt es Abfälle von Unternehmen, „die andere aber im Sinne der Nachhaltigkeit noch verwerten können“, sagt Franz Wieck von der Bergischen Universität, Fachgebiet Produktsicherheit und Qualität.

Entstanden ist aus dieser Idee ein typisch bergisches Produkt – ein Küchen- beziehungsweise ein Schlachtermesser, das nun den Namen „Zirkelmesser“ trägt und zunächst in einer limitierten Auflage von etwa 200 Messer entstanden ist. „Beim Herstellungsprozess wird das genutzt, was in anderen Produktionen ,abfällt’, es werden keine neuen Rohmaterialien eingesetzt“, erklärt Projektleiter Wieck.