Aufderhöhe : Warten auf den 13. Kunstrasenplatz

(uwv) Gut Ding braucht Weile. Mit Blick auf den 13. Kunstrasenplatz Höher Heide II, der in Aufderhöhe entstehen soll, ist jetzt aber weiter verstärktes Durchhaltevermögen gefragt. Nachdem Bundesmittel in Höhe von rund 2,08 Millionen Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bereits vor mehr als einem Jahr avisiert und entsprechend gefeiert worden waren, und kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres der lang ersehnte Förderbescheid endlich in Solingen eingetroffen war, ist zurzeit immer noch nicht die Ausschreibung für das Bauprojekt auf dem Weg.