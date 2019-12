Interview : Ein großes Dankeschön an alle Spender

Solingen Heute ist am Werwolf wieder Ausgabetag bei der Tierfutterhilfe. Die Vorsitzende Renate Tratter freut sich, dass es dem Verein inzwischen besser geht. Bei der Suche nach einer neuen Bleibe wünscht man sich Hilfe vom OB.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fred Lothar Melchior

Am Jahresanfang sah es schlecht aus um den Fortbestand der Tierfutterhilfe. Wie ist es weitergegangen?

Tratter 2018 war ein hartes Jahr. In diesem April waren die Mittel dann immer noch so knapp, dass wir bei der Mitgliederversammlung gedacht haben, wir müssten aufhören. Aber dann gab es eine Spendenwelle. Deshalb sage ich auch hier noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Spender, dass wir weitermachen konnten.

Info Anlaufstelle ist ein Frisiersalon Zur Person Renate Tratter wurde in Kirchdorf in Tirol geboren. Die 57-Jährige lebt seit 1980 in Solingen und betreibt einen Frisiersalon am Unnersberg, der auch Anlaufstelle für Spender ist. 2011/2012 gründete Tratter mit sechs Frauen die Tierfutterhilfe: „Ich habe zunächst alle Kunden gefragt.“ Außerdem engagiert sich die Friseurin beim Tierheim in Wermelskirchen. Verein Die Tierfutterhilfe, der Tratter seit ihrer Gründung vorsitzt, hat zirka 35 Mitglieder, die alle aus Solingen kommen. Der Jahresbeitrag liegt bei 20 Euro. Geldspenden an den Verein sind steuerlich absetzbar. www.tierfutterhilfe-solingen.de

Wer hat sich beteiligt?

Tratter Geldspenden kommen überwiegend aus privater Hand und nicht nur aus Solingen. Sogar meine Nichte aus Österreich hat gespendet. Aber auch die Giossi-Stiftung hat uns schon zweimal unterstützt. Bei Sachspenden ist Fressnapf sehr großzügig. Von dem Händler bekommen wir sehr viel. Er hat jetzt auch eine Weihnachtsaktion veranstaltet, bei der Kunden der Futterhilfe sich beispielsweise ein Halsband oder ein Körbchen für ihr Tier wünschen konnten.

Was hat Sie dazu gebracht, den Verein zu gründen?

Tratter Ich habe mich immer schon im Tierschutz engagiert und gesehen, dass die Menschen immer weniger Geld für ihre Tiere hatten. Es kommen beispielsweise viele ältere Menschen zu uns, für die ihr Tier ihr ein und alles ist. Und wenn es dem Tier gut geht, dann geht es auch dem Menschen gut. Bei einer Familie bleibt dann auch schon einmal ein Eis für die Kinder übrig, wenn das Geld nicht für Tierfutter ausgegeben werden muss.

Wie viele Solinger kommen zu Ihnen? Oder helfen Sie auch Tierhaltern aus anderen Städten – etwa aus Remscheid und Hilden, wo es nichts Vergleichbares gibt?

Tratter Wir haben seit Anfang an auch eine Ausgabestelle in Leichlingen. Aber es heißt nicht umsonst Tierfutterhilfe Solingen. Schon in der Klingenstadt selbst werden es immer mehr Kunden. Bei den ein bis zwei Ausgabeterminen im Monat, je nachdem, wie viele Geld- oder Sachspenden wir erhalten haben, gibt es regelmäßig zwei bis drei Neuzugänge. Momentan versorgen wir in Solingen an die 60 Hunde und an die 100 Katzen. In Leichlingen sind es fünf Hunde und 25 Katzen. Dazu kommen einige Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten, Frettchen und Vögel.

Für die sie aber keine komplette Monatsration ausgeben können.

Tratter Es ist nicht die Welt, was wir verteilen können. Es soll nur eine zusätzliche Hilfe sein. Haben wir mehr, geben wir auch mehr. Meistens reicht es aber nur für vier bis fünf Tage. Und trotzdem stellen sich bei jeder Ausgabe 50 bis 70 Menschen in der Kälte an, um vier oder fünf Dosen und Trockenfutter mitnehmen zu können.

Deshalb wünschen Sie sich einen Ort, wo die Menschen nicht draußen warten müssen wie am Werwolf, wo Sie jetzt Ihr Lager haben.

Tratter Mitten in der Stadt wäre schön. Es sind ja auch Menschen dabei, die nicht gut zu Fuß sind oder einen Kinderwagen schieben. Vor über einem Jahr haben wir den Oberbürgermeister angeschrieben, dass wir einen Raum suchen. Da kam aber nichts zurück.

Wer wird von Ihnen unterstützt?

Tratter Das ist ähnlich wie bei der Tafel. Es kommen Junge wie Alte. Die meisten sind um die 50. Alle müssen sich ausweisen und eine Hartz-IV-Bescheinigung oder den Solingen-Pass zeigen.

Animiert das kostenlose Futter nicht dazu, sich ständig weitere Tiere zuzulegen?

Tratter Wir wollen nicht, dass sich die Menschen wegen unseres Angebots weitere Tiere zulegen. Wir versorgen maximal drei Tiere pro Person und schreiben auf, wer wann was bekommen hat.

Was können Sie im Moment am ehesten an Hilfsgütern gebrauchen?

Tratter Bedarf haben wir vor allem an Katzenstreu und Nassfutter.

Was planen Sie für 2020?

Tratter Mein Ziel ist, dass wir die Tierarzt-Versorgung noch ausbauen können. In Solingen ist die Kastration von Katzen Pflicht. Die Bilanz für 2018 sah auch deshalb so schlecht aus, weil wir die Kosten übernommen haben. Das sind bei Katzen rund 80 Euro, bei Katern etwa 50 Euro. Bei unseren Kunden sind inzwischen fast alle Katzen kastriert. Bei einer Hündin kostet es mehrere hundert Euro.

Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten?