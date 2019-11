NRW-Fassadenprogramm greift in Solingen : In Burg werden Fassaden gefördert

Solingen Auch die Gestaltung von Hof- und Gartenflächen werden unterstützt.

Schöne Häuserfassaden und hübsch gestaltete Höfe tragen erheblich zum Wohlfühlen und zur Identifikation mit dem Umfeld bei. Gibt es ein attraktives Umfeld, geben die Fassaden der Häuser einem Stadtteil sein Gesicht. So soll das auch in Unterburg sei, in Teilen auch in Oberburg. Dafür steht jetzt das Hof- und Fassadenprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen bereit.